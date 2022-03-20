مصر تعرض مساعدة أمريكا في تعويم السفينة الجانحة “إيفر فوروارد”





عرضت السلطات المصرية، المساعدة في تعويم السفينة “إيفر فوروارد” الجانحة في خليج تشيس بيك الأمريكي، والتي لا تزال محاولات تعويمها متعثرة حتى اللحظة الراهنة.

وحسب موقع “الدستور”، جاء ذلك في كلمة رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع خلال افتتاح المؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجستيات “مارلوج 11” الذي يستمر على مدار 3 أيام بحضور نخبة من الخبراء والمتخصصين في صناعة النقل البحري.

وقال ربيع: “نحن نحتفل هذه الأيام بمرور عام على نجاح عملية تعويم السفينة “إيفر غيفن” التي أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك أن ما قام به المصريون يعد إنجازا استثنائيا بكل المقاييس”.

وأضاف: “تابعنا خلال الأيام الماضية حادث جنوح السفينة إيفر فوروارد في خليج تشيس بيك الأمريكي”.

العربية نت