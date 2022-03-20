هل يواصل الذهب التراجع في ظل التوقعات بالمزيد من رفع الفائدة؟





قال رئيس تارجت للاستثمار، نورالدين محمد، إن أسعار الذهب ارتفعت خلال الفترة الأخيرة تأثراً بالمشاكل الجيوسياسية التي لا تزال موجودة حتى الآن، إلا أن المحرك الأساسي لسعره في الاتجاه الهبوطي كان تحريك سعر الفائدة في أميركا بواقع 0.25%.

وأضاف نور الدين محمد، في مقابلة مع “العربية”، اليوم الأحد، أن الذهب لم يعد جاذباً جداً للاستثمار في الوقت الحالي، لافتاً إلى أن رفع الصناديق المتداولة للذهب احتياطياتها بواقع 35 طنا خلال شهر فبراير الماضي كان للتحوط ضد المشاكل الجيوسياسية مع ارتفاع مستوى المخاطرة.

العربية نت