تعرف على أسرار وخفايا أندرويد 13 المثيرة.. تقنية مذهلة للحفاظ على البطارية





كشفت تقارير صحفية عالمية أسرار وخفايا نظام تشغيل “أندرويد 13” المرتقب، التي تنوي الكشف عنه خلال الأشهر المقبلة، والمتوقع أن يحتوي على تقنيات عديدة مذهلة، أبرزها تلك التقنيات المرتبطة بالحفاظ على عمر البطارية.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع “جي إس إم آرينا” التقني المتخصص، أن جوجل تستعد لطرح النسخة الخاصة بالمطورين لـ”أندرويد 13″ خلال شهر أبريل المقبل؛ لاختبارها قبل إطلاق النسخة الكاملة خلال شهر سبتمبر أو أكتوبر المقبلين.

وتستخدم “جوجل” في “أندرويد 13” منظومة جديدة لوضع القيود على التطبيقات التي تستنزف البطارية، بحيث توقف عملها بصورة تلقائية في الخلفية للحفاظ على قدرات البطارية لفترات أطول.

وسيقدم “أندرويد 13” إشعارًا للنظام يظهر عندما يستهلك تطبيقك قدرًا كبيرًا من بطارية الجهاز خلال فترة 24 ساعة، ويظهر هذا الإشعار الجديد لجميع التطبيقات على الأجهزة.

وتقدم التقنية حلولا مختلفة لوقف استنزاف التطبيق للبطارية، والتي جاءت على النحو التالي:

– خدمات المقدمة، والتي تشمل إيقاف الإشعارات المرئية.

– مهام العمل، إيقاف سريع للمهام.

– أجهزة استقبال البث وإيقاف التعامل معها.

– إيقاف الخدمات في الخلفية.

– إيقاف ذاكرة التخزين المؤقت للتطبيق.

ويرصد المحللون أيضا أن “أندرويد 13” يراقب المزيد من الجوانب المرتبط بعمل التطبيقات في خلفية الجهاز، مثل خدمات المقدمة، التي تؤدي إلى ظهور إشعارات غير محببة وقد تستهلك البطارية، أو تطبيقات تتبع اللياقة.

وسيحدد “أندرويد 13” مجموعة تطبيقات لن يُخضعها لمنظومة الرقابة المدققة تلك للحفاظ على البطارية، والتي أبرزها:

– تطبيقات النظام والمرتبطة بعمل نظام التشغيل.

– التطبيقات المرتبطة بعمل أجهزة مصاحبة.

– التطبيقات التي تعمل على جهاز في الوضع التجريبي

– تطبيقات مالك الجهاز.

– تطبيقات مالك الملف الشخصي.

– التطبيقات المستمرة.

– تطبيقات خدمات “في بي إن”.

– التطبيقات التي عيّنها المستخدم صراحةً لتوفير وظائف “غير مقيدة” في إعدادات النظام.

مزمز