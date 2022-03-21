زيادة الوقود تتسبّب في ارتفاع الخضر والفاكهة





كشفت جولة الصحيفة في السوق المركزي الخرطوم، عن ارتفاع في الأسعار مقارنة بالاسبوع المنصرم، ارجعها التجار الى ارتفاع اسعار الوقود وارتفاع تكلفة الترحيل، مما انعكس ذلك على اسعار الخضر والفاكهة وكساد كبير في حركتي البيع والشراء وإحجام المواطنين عن الشراء رغم وفرة المعروض من الفاكهة والخضر، حيث شهدت اسعار الطماطم انخفاضا كبيرا، حيث وصلت الصفيحة منها ألف جنيه والكيلو منها تراوح ما بين 100 الى 200 جنيه حسب الحجم، اما سعر جوال البطاطس 13 ألف بواقع 300 جنيه للكيلو، اما جوال البامبي 5 آلاف والكيلو منه 200 جنيه، وجوال الليمون 55 ألف والكيلو منه 2000 ألف وجوال العجور يتراوح بين 7 آلاف الى 5 آلاف وربطة الجزر الف جنيه والكيلو منه 200 جنيه، اما كيس الكوسة 3000 جنيه وربطة البصل الأخضر 500 جنيه وجوال الفلفلية 11 ألفاً، اما سعر الحبة من القرعة تتراوح ما بين 300 الى 500 جنيه حسب الحجم، اما جوال الشطة الكبير بـ12 ألف جنيه والمتوسط منها 8 آلاف والكيلو 700 جنيه، وجوال البصل الأحمر يتراوح ما بين 11 ألفاً الى 12 الفاً، اما الربع 800 جينه ورطل الثوم المحلي 700 جنيه.

أما اسعار الفواكه سجلت استقرارا، حيث وصل سعر دستة البرتقال الحبة الكبيرة 1200 جنيه، اما الحبة الصغيرة 1000 جنيه، ودستة القريب فروت 2500 جنيه، ودستة المانجو 600 جنيه والكرتونة منها تتراوح ما بين 4000 الى 4500 جنيه، أما القطعة من البطيخ تتراوح ما بين 300 الى 600 جنيه حسب الحجم، وكيلو الموز 200 جنيه، اما كرتونة الزبيب 23 ألفاً.

السوق المركزي: عز الدين الباشا

صحيفة الصيحة