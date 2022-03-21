انطلاق معرض “صُنع في السودان” 27 مارس بأرض المعارض ببري





تنطلق أعمال معرض “صُنع في السودان” في دورته الثانية عشرة، والذي تنظمه وزارة الصناعة بالتعاون مع اتحاد الغرف الصناعية والشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة في الفترة من 27 مارس إلى 7 أبريل 2022، بأرض المعارض ببري.

وأوضح الأستاذ عبد الوهاب محمد علي مدير إدارة المعارض والمؤتمرات في تصريح لـ(سونا) أن دورة المعرض الحالية تجئ في إطار تخفيف أعباء المعيشة ولعكس الصناعة الوطنية وجودتها العالية، مبينا أن المعرض يحتوي على مواد غذائية ومنظفات وملبوسات، بالإضافة إلى المصنوعات الجلدية والإكسسوارات والأواني المنزلية والأجهزة الكهربائية.

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