سعر الدولار يسجل ثاني زيادة له اليوم في البنوك المصرية





في تطور جديد لأسعار الدولار، سجل سعره الآن في البنوك المصرية حوالي 18.15 جنيه للشراء، 18.25 جنيه للبيع، بزيادة تقترب من جنيه، عن آخر سعر له بعد تحريك أسعار الصرف صباح اليوم الإثنين.

سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري

18.15 جنيه للشراء.

18.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

18.17 جنيه للشراء.

18.27 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي “cib”

18.17 جنيه للشراء.

18.27 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

17.72 جنيه للشراء.

17.82 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

17.70 جنيه للشراء.

17.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبوظبى الإسلامي

17.75 جنيه للشراء.

17.82 جنيه للبيع.

الأهرام