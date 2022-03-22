تنافس ساخن في تسجيلات أغاني وأغاني





يتواصل تسجيل برنامج (أغاني وأغاني) هذه الأيام باستوديوهات قناة النيل الأزرق بمشاركة نجوم البرنامج الذين يتقدمهم الفنانون شكر الله عزالدين، هدى عربي، عاطف السماني، مكارم بشير، هاجر كباشي، إنصاف فتحي، مأمون سوار الدهب، لينا قاسم إلى جانب أحمد محمد عوض وأحمد دفع الله، وسينضم الى فريق البرنامج عدد من المطربين الكبار كضيوف شرف في عدد من الحلقات، وتبذل الفرقة الموسيقية بقيادة عوض أحمودي وزرياب برعي محمد دفع الله والتجاني الفكي مجهوداً كبيراً في تنفيذ أغنيات الحلقات لأجل تقديم نسخة مختلفة ومتميزة بعد أن شهدت التسجيلات في أيامها الأولى تنافساً ساخناً بين المطربين، ويقدم الحلقات مصعب الصاوي بديلاً للأستاذ السر قدور الذي منعه مرض زوجته من الحضور للخرطوم، لكنه سيشارك في العديد من الحلقات من القاهرة.

صحيفة اليوم التالي