الريال السعودي يسجل ارتفاعا هائلا مقابل الجنيه السوداني يوم الثلاثاء في السوق الموازي





واصل سعر الريال السعودي يوم الثلاثاء، منتصف تعاملات الإسبوع الإرتفاع مقابل الجنيه السوداني بالسوق الموازي في الخرطوم، ووصل إلى أعلى مستوى له في تاريخ السودان مسجلاً رقماً قياسياً.

وسجل الريال السعودي يوم الثلاثاء 178.00 جنيه مقارنة مع سعر البنوك والذي بلغ نحو 170 جنيها وفق متابعة “كوش نيوز” لأسعار البنوك ولأسواق الموازية في السودان.

وتتحرك أسعار العملات العربية والأجنبية، أمام الجنيه السوداني بشكل سريع منذ بداية العام الجاري نسبة لقلة العرض وزيادة الطلب،نهار يوم الثلاثاء 22 مارس 2022 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لصحيفة (كوش نيوز) بالخرطوم ،سجل الدولار 670.00 جنيه.

الخرطوم (كوش نيوز)