اتفاق ألماني بريطاني على توزيع اللاجئين الأوكرانيين في أوروبا





قالت وزارة الخارجية الألمانية اليوم الثلاثاء إن الوزيرة آناليا بيربوك اتفقت مع نظيرتها البريطانية ليز تروس على الحاجة لاتخاذ خطوات عاجلة، لمساعدة العدد الكبير من اللاجئين القادمين من أوكرانيا وتوزيعهم في أوروبا وخارجها.

وأضافت أن الوزيرتين اتفقتا أيضا على التنسيق في إطار مجموعة الدول السبع الكبرى لزيادة الضغط على روسيا.

في الأثناء، أعلن المتحدث باسم الخارجية الألمانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا دنيس كوميتات اليوم الثلاثاء إن ما يفوق 200 ألف لاجئ أوكراني وصلوا إلى ألمانيا منذ بداية الحرب.

توزيع اللاجئين

وأضاف في مقابلة تلفزيونية أن هؤلاء اللاجئين سوف يتم توزيعهم على شمال وغرب البلاد.

يشار إلى أنه فرّ أكثر من 3,5 مليون شخص من أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية في 24 شباط/فبراير، حسبما أفادت الأمم المتحدة الثلاثاء.

أسوأ السيناريوهات

وقال المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة أنطونيو فيتورينو الاثنين إن “حجم المعاناة الإنسانية والتهجير القسري بسبب الحرب يتجاوز بكثير أسوأ السيناريوهات المتوقعة”.

فيما لم تشهد أوروبا مثل هذا التدفق السريع للاجئين منذ الحرب العالمية الثانية.

كما أن حوالي 90% من الفارّين هم نساء وأطفال. وأكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) أن أكثر من 1,5 مليون طفل بين الفارين.

العربية نت