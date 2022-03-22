ارتفاع كبير لأسعار الفيتريتة والدخن في السودان





شهدت أسواق محاصيل القضارف شرقي السودان يوم الثلاثاء ارتفاعا ملحوظا في أسعار الذرة، حيث سجل أردب الفيتريتة ارتفاعا ملحوظا بحسب رصد كوش نيوز لبورصة أسواق محاصيل القضارف اليومية، واصبح (33000) جنيه للأردب بينما سجل أردب الدخن الأحمر 65000 جنيه

وسجل سعر قنطار السمسم نحو 36000 جنيه للقنطار.

وبحسب المراقب الإقتصادي مصطفى درش هذه أسعار المحاصيل في القضارف

التاريخ 22 / 03 / 2022م

( القضارف)

السمسم :-

(الجاهز)

من 36000 جنيه إلى 37000 جنيه للقنطار.

الذرة (الفيتريتة) :-

33000 – 33500 جنيه للاردب

( الدخن ) :-

أحمر : 64000 إلى 67000جنيه للأردب

أبيض : 60000 إلى 63000 جنيه للأردب

زهرة الشمس :-

250000 _ 300000جنيه للطن.

(المخازن أكثر من ذلك)

التسالي :-

210000 – 240000 جنيه للطن

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قد يكون هنالك أسعار أقل وأكثر من الأسعار المنشورة

(( والله أعلم))

الخرطوم (كوش نيوز)