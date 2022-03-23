في واقعة “غير عادية”.. جندي روسي يُسلِّم دبابته للقوات الأوكرانية ويحصل على مكافأة





أعلن مستشار وزارة الداخلية الأوكرانية، فيكتور أندروسيف، اليوم الثلاثاء، عن تسليم جندي روسي دبابته للقوات الأوكرانية، ليحصل على مكافأة نظير ذلك.

وأكد “أندروسيف” أن الجندي الروسي سيحصل الآن على مكافأة قدرها 10 آلاف دولار أميركي، بحسب شبكة “سكاي نيوز” البريطانية.

وأضاف: أن القوات الأوكرانية “تلقت مكالمة من رجل أشار إليه باسم “ميشا” (مصطلح يستخدمه الأوكرانيون عن الجنود الروس)، قبل أيام قليلة”، وفي وقت لاحق، أكدت الأجهزة الأمنية أن العرض بالاستسلام حقيقي.

وبعدما تأكدت القوات الأوكرانية من أن الأمر ليس فخًا، عبر طائرة مسيرّة، احتجزت القوات الخاصة الجندي، واتضح أنه الوحيد المتبقي من طاقم الدبابة، بينما هرب البقية.

سكاي نيوز