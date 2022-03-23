ارتفاع أسعار المحاصيل بسوق وبورصة أسواق الأبيض





ارتفعت أسعار مختلف أنواع المحاصيل ببورصة وسوق محصولات الأبيض، فيما بلغ أردب القمح 80 ألف جنيه، مقارنة بـ 72 ألف جنيه في السابق.

وبلغ قنطار صمغ الهشاب 28 ألف جنيه، والسمسم الابيض 30 ألف جنيه، والسمسم الاحمر 30 ألف جنيه، وحَب البطيخ لا يوجد مشتر وقنطار الكركدى 60 ألف جنيه، والفول الخام لا يوجد مشتر، والسنمكة 9 آلاف جنيه،

أما أسعار الذرة بالأردب الفترتية 40 ألف جنيه، وطابت 50 ألف جنيه، والدخن الأصفر 74 ألف جنيه، والدخن الأبيض 72 ألف جنيه، والفتريتة الحمراء 40 ألف جنيه، وأردب القمح 80 ألف جنيه.

صحيفة الصيحة