قفزة قياسية لأسعار الأسمنت ومواد البناء





ارتفعت اسعار الاسمنت لمستويات قياسية وبلغ سعر الطن “132” ألف جنيه، وطن السيخ في المتوسط “715” ألف جنيه.

وبلغ الطن من اسمنت عطبرة وأسمنت بربر 132 ألف جنيه، وطن أسمنت التكامل “صخر السودان” وأسمنت الشمال سعر الطن 130 ألف جنيه، وطن أسمنت قنا المصري 125 ألف جنيه.

أما أسعار السيخ، فبلغ الطن من سيخ الأسعد 4 و5 لينية 705 آلاف جنيه، و3 لينيا 715 ألف جنيه، والسيخ 8 مل 755 ألف جنيه، وسيخ أوميقا 4 و5 لينية 675 ألف جنيه، و3 لينية 685 ألف جنيه، وسيخ أبانوب 4 و5 لينية 695 ألف جنيه،

وسعر المقاسات الكبيرة يتراوح بين 825 – 845 ألف جنيه، وسلك الرباط 32 ألف جنيه.

أما أسعار الرملة والمونة للقلاب الكبير 18 متراً، فبلغ قلاب المونة الكبير 80 ألف جنيه، وقلاب الردمية 80 ألف جنيه، والرملة الحمراء 90 ألف جنيه، وقلاب الخرسانة المخلوطة 200 ألف جنيه، وقلاب الحجر 150 ألف جنيه.

صحيفة الصيحة