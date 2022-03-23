زيادة جديدة في الخبز لـ(٥٠) جنيهاً للقطعة





طبق عدد من أصحاب المخابز زيادة جديدة على الخبز، وعزوا ذلك لارتفاع أسعار الدقيق، وتعرفة الكهرباء، وشكوا من تدني العمل، وتراجع الطلب على الخبز. وأكد صاحب مجموعة مخابز ببحري، الهادي دارقيل، في حديثه لـ(السوداني) ارتفاع سعر الخبز وذلك أدى إلى تراجع العمل بالمخابز، مبيناً أن سعر (4) قطع (200) جنيه، وسعر جوال دقيق سيقا (32) ألف جنيه لعبوة (50) كيلو، ولفت إلى تراجع عدد جوالات الدقيق المصنعة بالمخبز من (15) إلى (11) جوالاً في اليوم، مشيراً إلى تراجع القوى الشرائية بسبب الغلاء، وأوضح أن زيادة الكهرباء تفوق طاقة صاحب المخبز. وفي السياق ذاته، قال مورد دقيق بشرق النيل آدم الدومة إن ارتفاع المواد الخام انعكس سلباً على تراجع نسبة الاستهلاك وصناعة الخبز، ولفت لصعوبة الاستمرار على تعرفة الخبز الحالية، متوقعاً زيادة جديدة على أسعار الخبز حسب التكلفة، مبينا أن سعر جوال الدقيق عبوة (50) كيلو قفز لـ (50 ألف جنيه وسعر قطعة الخبز لـ(50 جنيهاً. وتوقع صاحب مخبز بأمدرمان، طه يوسف ،حدوث زيادات مستمرة بسبب ارتفاع سعر الدولا مما انعكس على كل مدخلات الإنتاج فضلاً عن زيادة الرسوم الجمركية، مبيناً أن سعر الخبز قفز لما بين (٤٠) إلى(50) جنيهاً للقطعة وقفز جوال دقيق ويتا إلى (30) ألف جنيه، مشيراً إلى أن السوق حر وما لم يتم ضبط أسعار العملات والسيطرة عليها سيزداد سعر الخبز يوماً بعد يوم، وقال إن المواطن لا يتحمل الزيادة وسيتراجع عن شراء الكميات التي اعتاد عليها من قبل ، وأوضح يوسف أن وضع المخابز أكثر من صعب مع زيادة مدخلات الإنتاج.

الخرطوم : عبير جعفر

صحيفة السوداني