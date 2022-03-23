السوباط: عقدنا بيعة النصر واللاعبون وعدوا بتصحيح المسار





نشر رئيس نادي الهلال “هشام السوباط” عبر صفحته الشخصية منشوراً كشف خلاله تفاصيل الجلسة التي جمعت الإدارة بالجهاز الفني واللاعبين بمزرعته الخاصة بسوبا.

وجاء المنشور كالتالي:

بسم الله الرحمن الرحيم

تجاوزنا كبوة الجواد وفرساننا بإذن الله في الميعاد

في لقاء في استراحتي بضاحية سوبا، بحمد وفضل من الله صاحب الفضل الذي نسأله الإعانة دائماً وعليه التكلان، التأم شملنا الكبير كعائلة واحدة مجلس وجهاز فني ولاعبين، على الهواء الطلق، في جلسة أردنا بها أن نتجاوز سلبيات الماضي إلى فعل إيجابي يهيأنا الى الهدف والمقصد، الأهلي أمامنا وخلفنا ملايين من الجماهير التي تترقّب سطوع الهلال بدراً مُكتملاً في سماء القاهرة في ليلة رمضانية ستكون فتحاً كبيراً علينا بإذن الله

تحدثنا جميعاً وأسهبنا في الحديث، عن تناسي عثرات الماضي، والإقبال على الاستحقاقات المقبلة بنفوس صافية وروح واحدة تُساعدنا في الوصول إلى مبتغانا طالما أن الهدف هو الهلال وإسعاد جماهيره وقيادة هذا النادي الى المراقي التي يستحقها وتستحقه.

جماهيرنا الوَفِيّة،،،

تفهم الفرسان وجهازهم الفني ضرورة اجتماعنا بهم الذي يتّسق وأهمية المرحلة، وقد جاء النقاش هادئاً وهادفاً، ثم ساخناً أحياناً ولكن كان منبعه القلب المحب.. تعاهدنا جميعاً في هذه الجلسة الطيبة على أن يكون هذا اللقاء هو بيعة النصر وقد استمعنا وسمعنا من اللاعبين ما يشرح النفس ويبعث الأمل في غدٍ أفضل، وأولى خطوات تصحيح المسار والانطلاق الى الأمام، اعترافهم الصريح بأنهم مُدينون للجماهير بمسح الصورة المهزوزة وتقديم ما يشبه الهلال ويصون الشعار.

بإذنه تعالى، سنكون في خندق واحد مع اللاعبين في المباراة المقبلة وسنبذل كل غالٍ لإسعاد الجماهير، خاصةً بعد أن عادت الروح والتأم الشمل وتلاقحت الرؤى والأفكار نحو مصب واحد هو رفعة الهلال.. وعاش الهلال فينا حراً.. منتصراً.. وما التوفيق إلا من عند الله.

صحيفة الصيحة