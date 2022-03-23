الكشف عن حجم العجز في الكهرباء





قال مدير شركة نقل الكهرباء السودانية الزين عبدالرحمن الشيخ ان انتاج الكهرباء بالبلاد يبلغ 2800 ميقا واط منها 2400ميقا واط من التوليد المائي والحراري وهنالك 400 ميقا واط مساهمة من الربط الاثيوبي والمصري والبارجة التركية.

واشار في حديثه لبرنامج (كالآتي) بقناة النيل الأزرق إلى ان الطلب الفعلي للكهرباء بالبلاد 3.700 ميقا واط والعجز 900 ميقا واط يعالج ببرمجة قطوعات مدروسة. وأكد ان الوضع الحالي مطمئن جدا نسبة لتوفر المياه لانتاج الكهرباء مع استمرار عمليات الصيانة بشكل دوري. وقال “ستنتهي الصيانة في الاسبوع الاول من شهر ابريل”، متوقعا استقرار التيار الكهربائي حتى شهر يونيو المقبل .

صحيفة الصيحة