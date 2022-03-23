انطلاق ملتقي فرص الاستثمار العقاري في تركيا





انطلق بالخرطوم اليوم ملتقي فرص الاستثمارالعقاري في تركيا الذي نظمته مجموعة الرواد للتطوير العقارى عبر وكيلها بالسودان شركة الرؤية العصرية وذلك تحت رعاية اتحاد أصحاب العمل السوداني وحضور شركات الإستثمار العقاري ولفيف من رجال الأعمال واستعرض الملتقي فرص الاستثمار في تركيا والحوافز والامتيازات والحماية التي يوفرها القانون التركي للمستثمرين الاجانب .

واوضح المدير العام لشركة الرؤية العصرية مجاهد محمد منصور ان الملتقي يهدف الي تلبية متطلبات الجمهور السوداني للاستثمار في تركيا مؤكدا ان مستقبل الاسثمار العقاري في تركيا مبشر / ممثل مجموعة الرواد للتطوير العقاري سعيد اسماعيل قدم شرحا للفرص والمشاريع المطروحة من قبل المجموعة مؤكدا حرصهم علي تقديم كافة التسهيلات والضمانات المطلوبة للمسثمرين ورجال الاعمال السودانيين.

من جانبه اشاد ممثل رجال المال والاعمال عصام قداله بازلية العلاقات السودانية التركية مؤكد حرصهم علي دعمها وترقيتها في مختلف مجالات .

ودعا قداله رجال المال والاعمال السودانيين للولوج سوق الاستثمارالعقاري في تركيا والذي وصفه بالسهل والمشجع.

وكالة سونا