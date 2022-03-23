استقالة ممثل بوتين الخاص للتنمية المستدامة





أعلن الكرملين، الأربعاء، استقالة ممثل الرئيس فلاديمير بوتين للتنمية المستدامة، أناتولي تشوبايس.

وقال متحدث الكرملين ديمتري بيسكوف، إن تشوبايس تقدم باستقالته بإرادته الشخصية.

وأضاف أن مغادرة تشوبايس روسيا أو البقاء فيها، أمر يعنيه هو فقط.

وكانت وسائل إعلام غربية، أفادت أن تشوبايس كان يدعم الحل السلمي للأزمة الأوكرانية.

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية “مشددة” على موسكو.

وتشترط روسيا لإنهاء العملية تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف “تدخلا في سيادتها”.

العربية نت