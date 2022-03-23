الراصد المنذر: مناخ السودان سيعود كما كان قبل 100 عام و(القادم أجمل مما تتخيلون مناخ الخرطوم سيكون شبيهاً بجنوب كردفان)





قال الراصد الجوي السوداني المعروف “المنذر احمد الحاج”، بأن مناخ السودان سيعود كما كان قبل 100 عام، وأن القادم أجمل مما تتخيلون، وفق ما نقلت (كوش نيوز).

وأضاف المنذر: من يخطط للمستقبل ويفكر في افضل بيئة للإستثمار الزراعي والحيواني والسياحي ننصحه بالتوجه الى السودان فدورة المناخ بدأت تعود كما كانت قبل 100 عام وأكثر، وستعود الفواصل الى طبيعتها الشتاء البارد والربيع الجميل والصيف القصير والخريف المبشر، وسيعود السودان أخضر ان شاءالله.

مضيفاً: من قبل عدة أعوام بدأنا نبشر بان مناخ الخرطوم سيكون شبيه بجنوب كردفان وسنشهد من هذا العام بداية التحول والتغيير الذي سيحدث في الطقس من نشاط مبكر للرياح الجنوبية وأمطار أعلى من المعدل الطبيعي والأجواء الغائمة معظم فترات الخريف وارتفاع معدلات الرطوبة.

الخرطوم: محمد الطاهر

كوش نيوز