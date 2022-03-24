اقتصادي يقر بفشل المركزي في إيجاد منظومة للتمويل الزراعي





أكد الخبير سابقاً بالمصرف العربي للتنمية الاقتصادية بأفريقيا د. حسب الرسول البشير، عدم امتلاك بنك السودان المركزي لمنظومة للتمويل الزراعي، لافتا الى نسبة 27% مساهمة القطاع الزرعي في الموازنة، وشدد على ضرورة إيجاد منظومة ائتمان حقيقية، مُطالباً بتغيير قانون البنك الزراعي، مشيراً الى مشكلة حوكمة ومُشكلة مؤسسات تواجه السودان.

وتحدث د. البشير في مُحاضرة قدّمها بمركز “هوادي برس” في الخرطوم، عن أهمية تطوير منظومة مستدامة للتمويل الزراعي وتحديات تمويل قطاعات الانتاج الحقيقي في السودان، مُركِّزاً على منظومة التمويل الزراعي ككل “إسكان وصناعة وخدمات”، مشدداً على ضرورة معرفة المقدرة الحقيقية للاقتصاد السوداني وتوفير التمويل للقطاعات الزراعية، وأشار د. البشير الى القطاعات المُنتجة وقطاع المضاربات، وقال: السودان بلدٌ به إمكانَاتٌ لكنه يواجه مشكلة عبر التاريخ في تحويل الموارد الى واقع محقق، واضاف عدم توفير التمويل للقطاعات الأخرى من اكبر المهددات، موضحاً ان منظومة الائتمان تعني منح القروض واستردادها للقطاع الزراعي ككل وتقوم فكرة المنظومة على نظام به مدخلات كمثال لذلك أشار لمنظومة “النفايات”، وألقى الضوء على التمويل الزراعي والتحديات لتي تواجهه، لافتاً الى وجود تمويل قصير الامد ومتوسط وطويل الامد، مشيرا الى ان التمويل الذي يؤخذ من البنوك يُصرف في المُضاربات.

ودرج مركز هوادي بري في اقامة محاضرات وبرنامج يعني جيل الصحفيين القادم الذي يهدف إلى تطوير وتعزيز قدرات الصحفيات والصحفيين في مجالات الاقتصاد السياسي والتنمية وقضايا الانتقال وصولاً إلى سبل لإحداث نقلة جديدة في الصحافة السودانية.

الخرطوم: انتصار فضل الله

صحيفة الصيحة