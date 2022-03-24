بوتين يبحث مع “مجلس الأمن الروسي” المفاوضات مع أوكرانيا





بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع مجلس الأمن لبلاده، المفاوضات الجارية مع أوكرانيا لإنهاء الحرب بين الجانبين.

جاء ذلك في اجتماع عقده بوتين مع أعضاء مجلس الأمن الروسي، الخميس، بحسب بيان صادر عن الكرملين.

وأشار البيان إلى أنه جرى خلال الاجتماع تناول عملية المفاوضات مع أوكرانيا، وتأكيد أن كييف تقوم بالمماطلة وتخفيض وتيرة المفاوضات.

كما بحث بوتين والمجلس العقوبات الدولية المفروضة على روسيا، والوضع الاقتصادي في البلاد.

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية “مشددة” على موسكو.

وتشترط روسيا لإنهاء العملية تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي “الناتو”، والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف “تدخلا في سيادتها”.

العربية نت