العالمية المصرية تدشن رحلاتها بين القاهرة والخرطوم





دشنت شركة مصر العالمية للطيران مساء الخميس رحلاتها بين القاهرة والخرطوم حيث هبطت طائرتها عند الساعة السابعة وخمسون دقيقة مساءاً بمطار الخرطوم.

وكان في إستقبال الرحلة الأولى السفيرين المصري والتونسي بالسودان بالإضافة إلى مدير عام سودانير ومدير محطة الخرطوم ومدير المناولة الأرضية بالنقل الوطني السوداني وتم تنظيم إحتفال أنيق ترحيبا ببداية العالمية تشغيلها بين الخرطوم والقاهرة وقد حضر على متن الرحلة الأولى عدد من كبار مسؤولي شركة العالمية وعلى رأسهم مالك الشركة بجانب المدير المالي ومدير الأمن.

وكشفت مصادر عن عقد إجتماع مصغر ضم وفد من سودانير وآخر من العالمية، وأكدت المصادر رضاء الجانب المصري عن خدمات المناولة الأرضية التي تتولاها شركة سودانير، وأبدى الوفد ارتياحه من نجاح الرحلة الأولى وحفل الإستقبال .

الخرطوم:رضا صلاح الزبير

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