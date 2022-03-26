كساد وانخفاض حاد يضرب أسعار ايجارات الشقق المفروشة بالخرطوم





كشف عدد من مُلاك الشقق المفروشة بالعاصمة السودانية الخرطوم لـ (النورس نيوز) عن كساد وانخفاض حاد ضرب أسعار الشقق المفروشة بالعاصمة هذه الأيام.

وهبطت أسعار ايجارات الشقق المفروشة إلى أكثر من 25 %، مما كانت عليه قبل أشهر، نتيجة للكساد العام الذي ضرب الأسواق، وضعف الطلب مقابل تزايد العرض.

بينما عزا أحد الملاك السبب الأساسي إلى زيادة العروض نتيجة عزوف معظم الملاك عن الإيجارات السنوية طويلة الأجل، تفادياً لفقدان الجنيه السوداني قيمته مع مرور الوقت ومشاكل المستأجرين، وعجزهم عن السداد، ما أدى إلى تحويل عقاراتهم إلى مفروش.

الخرطوم: النورس نيوز