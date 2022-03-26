حميدتي: اسباب الغلاء ارتفاع سعر الدولار دون مبرر بسبب المتضاربين به





اكد نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق اول محمد حمدان دقلو التزام الحكومة بشراء القمح بأسعار تشجيعية لتكوين المخزون الاستراتيجي باعتبار أن مشلكة الغذاء تعد القضية الأولى في العالم.

وجدد خلال مخاطبته الجمعة، اللقاء الجماهيري الحاشد بقرية (3) الاغر بمحلية المناقل، بحضور عضو مجلس السيادة، دكتورة سلمى عبد الجبار المبارك، والي الجزيرة المكلف الاستاذ اسماعيل عوض الله العاقب ورئيس مسار الوسط الاستاذ التوم هجو، حرص الحكومة، على توفير الخدمات الضرورية، واشار الى توجيهه لوزير المالية يوم أمس بشراء القمح لهذا الموسم، بأسعار تشجيعية، لزيادة الإنتاج خلال الموسم القادم.

وتعهد سيادته بمحاربة الفساد والمتلاعبين بقوت الشعب.

وعزا الفريق اول دقلو اسباب الغلاء لارتفاع سعر الدولار دون مبرر بسبب المتضاربين به، ولعدم وجود آلية للرقابة على السوق، داعيا الشباب المتظاهرين لمراقبة الأسواق والاسهام في تثبيت الأسعار للمساهمة في جهود الدولة لإحياء الرقابة.

وحيا نائب رئيس مجلس السيادة دور وجهود الادارات الأهلية ولجنة أمن الولاية والطرق الصوفية والشباب والمرأة، لتنمية واستقرار السودان.

وقال إن للإدارات الأهلية إرث تاريخي، ووطنية لا تعرف الانتماء لاي جهة، مباركا لقبيلة الكواهلة الأمارة.

ودعا سيادته، القوى السياسية والوطنية للتوافق لتجاوز الوضع السياسي الراهن، ولتحقيق الاستقرار والسلام والتوجه نحو التنمية والأعمار.

وتعهد نائب رئيس مجلس السيادة، باعطاء الأولوية لطريق المناقل، وتوفير خدمات المياه وبناء مدرسة للأساس، موجها والي الجزيرة المكلف لاستغلال الايرادات الضخمة للولاية لترسيخ دعائم البنى التحتية تعزيز مسيرة التنمية.

إلى ذلك اكدت عضو مجلس السيادة الانتقالي دكتورة سلمى عبد الجبار المبارك خلال مخاطبتها اللقاء الجماهيري الحاشد، أن ولاية الجزيرة ظلت رمزا دائما للخير والنماء لجميع اهل السودان، وان عرس الحصاد والنماء اليوم خير دليل على ذلك.

وأوضحت انها لم تسع لمنصب او سلطة، وانما قبلت بالمنصب من أجل تلمس هموم وقضايا ومعاش الناس والمساهمة في الإصلاح.

ووعدت عضو مجلس السيادة، المشرفة على ولايات الوسط ، بالقيام بعدة زيارات، للوقوف والتعرف عن قرب على مشاكل وهموم المواطن في هذه الولايات.

وكرمت تنسيقية قبيلة الكواهلة ، نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق اول محمد حمدان دقلو، لدوره المتعاظم في السلم المجتمعي والتعايش السلمي بين مكونات الشعب السوداني.

من جهته اشاد والي الجزيرة المكلف الاستاذ اسماعيل عوض الله العاقب، بالدور الذي يضطلع به المواطن لتحقيق التنمية والاستقرار.

وخاطب اللقاء أمير الكواهلة الوالية ، الأمير عوض الجيد عبدالله محمد، مؤكدا ان الكواهلة ضد زعزعة امن البلاد و التلاعب بمقدرات الشعب السوداني.

المناقل 25-3-2022 (سونا)