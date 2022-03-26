أزمة بين اتحاد الكرة والمريخ بسبب الخماسي





تسبّبت خطوة مجلس ادارة نادي المريخ، بإدخال جوازات اللاعبين عماد الصيني ومصطفى كرشوم ومحمد المصطفى والسماني الصاوي والجزولي نوح، إلى سفارة جنوب أفريقيا، تأهبًا لإجراءات السفر إلى جنوب أفريقيا لملاقاة صن داونز الجنوب افريقي في الاندية الابطال، تسبّبت في خلق ازمة جديدة بين الاتحاد العام لكرة القدم والمريخ مما ادى لعدم لحاق الخماسي مع المنتخب الوطني الأول، هذا وأجرى الاتحاد العام لكرة القدم والجهاز الإداري للمنتخب الوطني، اتصالاتٍ مكثّفة، لأجل استلام جوازات اللاعبين، بيد أن المحاولات لم تفلح في اللحاق، ليعود اللاعبون إلى منازلهم في انتظار محاولة جديدة لمغادرتهم إلى تنزانيا خلال ساعات.

هذا وقد غادرت بعثة المنتخب الوطني إلى تنزانيا، لخوض فترة تحضيرية ضمن أيام الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) وسيخوض المنتخب تجربة وديّة أمام تنزانيا وجنوب أفريقيا.

صحيفة الصيحة