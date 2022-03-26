مكارم بشير: الوجوه الجديدة إضافة لأغاني وأغاني





قالت الفنانة مكارم بشير ان النسخة المرتقبة من برنامج أغاني وأغاني تحمل قدراً من المفاجآت نسبة لما تحويه من موضوعات جميلة وهادفة في إطار الوفاء والتوثيق لرموز الفن وللتجارب والفترات الزمنية المختلفة، وقالت ان الوجوه الجديدة ستكون إضافة كبيرة للبرنامج الجماهيري الكبير لأنها أسماء معروفة وموهوبة، الى جانب أعمدة البرنامج الأساسية، حيث يعمل الجميع بروح الفريق الواحد لتقديم نسخة مختلفة من أغاني وأغاني ، وقدمت مكارم بشير الدعوات الخالصة للأستاذ السر قدور ولزوجته بالشفاء العاجل سائلة الله تعالى أن يمن عليهما بالصحة وموفور العافية.

صحيفة الصيحة