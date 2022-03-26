البنك المركزي يضخ مبالغ بالنقد الأجنبي لمُقابلة الاستيراد





أعلن بنك السودان المركزي، عن ضخ مبالغ بالنقد الأجنبي لصالح البنوك التجارية، لمقابلة احتياجات عملائها بغرض الاستيراد.

ووجّه المركزي البنوك بتسليم الطلبات ابتداءً من الخميس المنصرم 24 مارس وحتى الحادية عشرة من صباح غد الأحد 27 مارس الحالي، شريطة أن يتم التقديم عبر الراجعة الإلكترونية وأن يكون الطلب لمقابلة احتياجات حالية وليس لسداد مديونيات قائمة.

وقال مدير عام أحد المصارف لـ(السوداني) – فضّل حجب اسمه -، إن الغرض من الضخ توفير نقد أجنبي للمصارف لتقليل اعتماد العملاء على السوق الموازي في توفير احتياجاتهم منه، وتقليل الطلب عليه، مشيراً إلى أنّ هذا التدخُّل من البنك المركزي يؤكد تخوفه من انفلات أكثر في سعر الصرف وسيادة وتفاقم نشاط المُضاربة فيه، ويسعى للضخ لتوفير عرض يخفض الأسعار الراهنة.

وأشار مدير البنك لاختلاف هذا التوجُّه عن إعلان مزادات النقد الأجنبي، في سماح البنك المركزي للمصارف بتقديم طلبات عملائها اليوم الساعة الحادية عشرة صباحاً بمباني البنك بعد ملء استمارات مُحدّدة لاستيراد كافة السلع المطلوبة دون تحديد سلعة بعينها، كما يحدث في المزادات ودون تحديد سعر الصرف الذي يتم التّعامُل به في تلبية هذه الطلبات، وهل بالسعر الرسمي أم بالمُوازي، كما لم يُحدِّد كيفية الاستجابة للطلبات المُقدّمة وهل تتم للسلع كافة أم بانتقاء بعضها.

الخرطوم: هالة حمزة

صحيفة السوداني