حفل خيري للحملة القومية للحقيبة الرمضانية





أعلنت الحملة القومية للحقيبة الرمضانية مشروع (تراحم) عن حفل خيري كبير بمسرح نادي الضباط يعود ريعها لإعداد مستلزمات رمضان للمحتاجين، يحيي الحفل الفنان محمد عيسى وإنصاف فتحي وملاذ غازي.

سيكون ذلك يوم الإثنين ٢٨ مارس تمام السابعة مساء، تتراوح فئة التذكرة ما بين ألف إلى ألفي جنيه .

الخرطوم: محاسن أحمد عبدالله

صحيفة السوداني