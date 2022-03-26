ثقافة وفنون
حفل خيري للحملة القومية للحقيبة الرمضانية
أعلنت الحملة القومية للحقيبة الرمضانية مشروع (تراحم) عن حفل خيري كبير بمسرح نادي الضباط يعود ريعها لإعداد مستلزمات رمضان للمحتاجين، يحيي الحفل الفنان محمد عيسى وإنصاف فتحي وملاذ غازي.
سيكون ذلك يوم الإثنين ٢٨ مارس تمام السابعة مساء، تتراوح فئة التذكرة ما بين ألف إلى ألفي جنيه .
الخرطوم: محاسن أحمد عبدالله
صحيفة السوداني
تعليق واحد
حقيبةرمضانية شنو وكلام فارغ شنو يعني شوية السكر والبلح ديل هايقضوا يوم واحد في الرمضان سيبو الكلام الفارغ دا واعملوا مؤائد الرحمن في كل شارع خلي الناس تاكل وتشبع وعندكم كمية من العواطلية خلي يسجلوا اسماءهم في كل منطقة وينظفوا الشوارع ويجهزوا الافطار لكل الناس فغنوا ياطيور كل يوم وادعموا هؤلاء الشباب بي القروش