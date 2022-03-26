بوتين يمنح صفة “المحاربين القدامى” للمشاركين في العملية بأوكرانيا





منح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، السبت، صفة “المحاربين القدامى” للمشاركين في العملية العسكرية بأوكرانيا ودونباس.

وذكر موقع “روسيا اليوم” المحلي أن “الرئيس الروسي وقع على قانون فيدرالي يمنح صفة المحاربين القدامى، للمشاركين في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا ودونباس”.

وبموجب القانون الروسي الجديد، تم منح صفة المحاربين القدامى لموظفي الهيئات الأمنية ومؤسسات القوة المختلفة الأخرى، الذين يؤدون مهمات على أراضي أوكرانيا و”جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين”، بالإضافة إلى المعاقين نتيجة العمليات القتالية للأفراد العسكريين.

وأكد الموقع أن “تنفيذ الوثيقة يتطلب تمويلا إضافيا من الميزانية الفيدرالية، يبلغ وفقا للتقديرات الأولية لوزارة الدفاع، حوالي خمسة مليارات روبل في عام 2022″، ووفقا للمذكرة المالية والاقتصادية المرفقة بمشروع القانون.

وبهذا الخصوص، قال رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين، في تصريح صحفي، ستسمح الوثيقة بمنح المشاركين في العملية العسكرية تسهيلات في مجالات الضرائب والنقل والأراضي والإسكان وغيرها، بحسب “روسيا اليوم”.

والمحارب القديم، هو اسم يطلق على الشخص الذي شارك في حملات عسكرية أو حروب مع دولته بصفة رسمية.

وتمنح الدول المحاربين القدامى بعض الامتيازات والأوسمة نظرا للتضحيات التي قاموا بها من أجل وطنهم.

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية “مشددة” على موسكو.

العربية نت