بايدن يلتقي وزيري الخارجية والدفاع الأوكرانيين في بولندا





أعلن البيت الأبيض، السبت، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يجري في العاصمة البولندية وارسو، لقاء مع وزيري الخارجية والدفاع الأوكرانيين دميترو كوليبا، وأوليسكي ريزنيكوف.

وأفاد البيت الأبيض، في بيان نشره على موقعه الإلكتروني باليوم الثاني من زيارة الرئيس الأمريكي لبولندا، بأن “بايدن سيقوم، هذا الصباح، بلقاء وزيري الخارجية والدفاع الأوكرانيين”، دون مزيد من التفاصيل.

وسيكون هذا أول لقاء لبايدن مع مسؤولين أوكرانيين كبار منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، بحسب موقع “الحرة” الأمريكي.

ويشارك في اللقاء وزيرا الخارجية والدفاع الأمريكيان، أنتوني بلينكن ولويد أوستن، بحسب البيان نفسه.

ومن المتوقع أن يلقي بايدن كلمة عصرا في قصر “وارسو” الملكي، بحسب مراسل الأناضول.

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية “مشددة” على موسكو.

العربية نت