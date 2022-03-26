أردوغان يتوقع زيارة قريبة لبينيت إلى تركيا





قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، إنه “من المتوقع أن يزور رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت البلاد في الوقت الذي يسعى فيه البلدان إلى استعادة علاقتهما”.

وقال أردوغان للصحفيين خلال رحلة جوية من قمة حلف شمال الأطلسي في بروكسل: “زيارة رئيس الوزراء نفتالي بينيت مطروحة على جدول الأعمال أيضا”.

وقام الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ برحلة إلى أنقرة في أوائل مارس/ آذار، ليصبح أول رئيس لدولة إسرائيل يزور تركيا منذ ما يقرب من عقدين، ووصلت العلاقات بين البلدين إلى الحضيض في عام 2010، عندما حاولت السفن التركية اختراق الحصار الإسرائيلي لغزة، مما أدى إلى اشتباك مع القوات الإسرائيلية.

وقال أردوغان إن “زيارة بينيت يمكن أن تفتح صفحة جديدة في العلاقات الإسرائيلية التركية، وتساعدهما على إحراز تقدم بخصوص القضية الفلسطينية.

وأشار أردوغان إلى أن عمليات التنقيب عن الغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط يمكن أن تصبح من الأولويات.

العربية نت