“إهانة جديدة”.. تحذير من الكرملين بعد وصف بايدن بوتين بـ”الجزار”





حذرت الرئاسة الروسية “الكرملين”، مساء السبت، من أن تصريحات الرئيس الأمريكي، جو بايدن المهينة من شأنها أن “تضيّق نافذة الفرص المتوفرة لتطبيع العلاقات” بين موسكو وواشنطن.

ووصف بايدن، نظيره الروسي، فلاديمير بوتين بالـ”جزار” خلال زيارته للاجئين الأوكرانيين، في بولندا، السبت.

وعلق المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، على كلام الرئيس الأمريكي قائلا: “من المستغرب سماع مثل هذه الاتهامات بحق بوتين من قبل بايدن الذي سبق أن أصدر أوامر بقصف يوغوسلافيا وقتل الناس”.

وحذر بيسكوف من أن “الإهانة الجديدة بحق بوتين من قبل بايدن تضيّق أكثر نافذة الفرص المتوفرة لتطبيع العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة”.

وسبق أن وصف بايدن الرئيس الروسي بأنه “مجرم محرب” بسبب عملية بلاده العسكرية ضد أوكرانيا، ما دفع موسكو لاستدعاء السفير الأمريكي في موسكو، جون سوليفان، على خلفية تصريحات الرئيس الأمريكي.

وأكدت موسكو للسفير الأمريكي أن تصريحات بايدن بحق بوتين “غير مقبولة”، وأن روسيا قدمت مذكرة احتجاج بذلك، بحسب بيان للخارجية الروسية.

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية “مشددة” على موسكو.

وتشترط روسيا لإنهاء العملية تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي “ناتو”، والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف “تدخلا في سيادتها”.

العربية نت