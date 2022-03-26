السعودية: لا يمكن مواجهة التحديات العالمية بشكل منفرد





أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، السبت، أنه لا يمكن مواجهة الأزمات العالمية، بما فيها التحديات المناخية والاقتصادية إضافة للحرب الروسية الأوكرانية، بشكل منفرد، داعيا إلى “عمل جماعي ومشترك”.

جاء ذلك في كلمة له بالجلسة الافتتاحية لأعمال منتدى الدوحة، الذي انطلقت النسخة العشرين منه السبت، وتستمر ليومين، تحت عنوان “التحول إلى عصر جديد” بمشاركة نخبة من رؤساء دول وحكومات وباحثين ومفكرين ومراكز دراسات وأبحاث.

وقال بن فرحان:” جائحة كورونا عززت أهمية العمل متعدد الأطراف، فلا يوجد تحدٍ يمكن أن نواجهه بشكل منفرد بما في ذلك التحديات المناخية والاقتصادية وكذلك الحرب الروسية الأوكرانية”.

وأضاف أن “هناك عنصراً ناقصاً وهو الالتزام والمشاركة بين الدول المختلفة في وضع الأجندة الدولية، والتأكد من أنها تلبي حاجات الجميع وليس البعض فقط”.

وأشار بن فرحان إلى أن “بلاده تعمل مع شركائها والقريبين منها على الساحة الدولية لتتحلى بفعالية أكبر لوضع هذه الأجندة الدولية بهدف إتاحة التعليم الجيد والمياه النظيفة والتعليم في المناطق الريفية وحتى حل النزاعات وغيرها”.

وشدد في الوقت ذاته على “أهمية التعاون والتشارك كقوى وسيطة وكدول نامية في معالجة هذه التحديات حتى لا نواجه “مستقبلا صعبا جدا”.

وبشأن الأزمة الأوكرانية، نبّه وزير الخارجية السعودي إلى أن “الطريقة المثلى للتعامل مع هذه الأزمة هي بتعزيز الحوار بين الطرفين للوصول إلى حلٍ سياسي، وإنهاء معاناة المدنيين، وإيقاف النزاع ومعالجة هذه المسألة بموجب المعايير الدولية والقانون الدولي مع الاحترام الكامل لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي”.

ومنتدى الدوحة، تم إنشاؤه عام 2000، كمنصة حوار عالمية تجمع قادة الرأي وصناع السياسات حول العالم لطرح حلول مبتكرة وقابلة للتطبيق، وهو يجمع صانعي السياسات، ورؤساء الحكومات والدول، وممثلي القطاع الخاص، والمجتمع المدني، والمنظمات غير الحكومية.