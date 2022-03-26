أثناء لقائه لاجئين أوكرانيين في بولندا.. بايدن يُطلق وصفا جديدا على بوتين





وصف الرئيس الأميركي جو بايدن السبت، نظيره الروسي فلاديمير بوتين بالـ”جزّار” خلال لقائه لاجئين أوكرانيين في وارسو السبت. وردًا على سؤال حول رأيه “بفلاديمير بوتين نظرًا لما يفعله بهؤلاء الناس”، قال بايدن “إنه جزّار”، فيما كان يتم بث اللقاء بشكل مباشر على عدة قنوات تلفزيونية من الاستاد الوطني في وارسو.

وليست المرة الأولى التي يستخدم فيها الرئيس الأميركي كلمات قاسية بحق بوتين الذي يعتبر المسؤول الرئيسي عن الهجوم الروسي على أوكرانيا الذي خلف آلاف القتلى. ووصف بايدن مؤخرا بوتين مرتين بأنه “مجرم حرب”. وعانق بايدن فتاتين لاجئتين وقد بدا متأثرا عند لقائه باللاجئين – وبينهم شخصان قالا إنهما من ماريوبول، الميناء الذي دمره القصف الروسي في جنوب شرق أوكرانيا. وبعد زيارة مركز استقبال أقيم في الملعب، وصف الأطفال الصغار الذين التقاهم بأنهم “رائعون” وقال إنهم طلبوا منه الدعاء “لوالدهم وجدهم وشقيقهم”. وأشار إلى أنه “يعرف جيدًا ما يعنيه وجود شخص عزيز في منطقة حرب”، في إشارة إلى نجله بو بايدن الذي قاتل في العراق وتوفي عام 2015 بمرض السرطان.

مزمز