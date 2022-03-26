الحوثيون يعلقون هجماتهم على السعودية 3 أيام ويعلنون استعدادهم للإفراج عن أسرى التحالف





قالت جماعة الحوثي اليمنية اليوم السبت إنها علقت الهجمات باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة على السعودية لثلاثة أيام، في مبادرة سلام تقول إنها قد تكون التزاما دائما إذا أوقف التحالف العسكري الذي تقوده السعودية ضرباته الجوية، ورفع القيود عن الموانئ.

وقال رئيس المجلس السياسي الأعلى للحوثيين مهدي المشاط، في خطاب أذيع على التلفزيون، إن الجماعة أعلنت أيضا تعليق العمليات الهجومية الميدانية في اليمن لثلاثة أيام بما في ذلك في محافظة مأرب.

وقال المشاط “نعلن بشكل أحادي تعليق الضربات الصاروخية والطيران المسير والأعمال العسكرية كافة باتجاه السعودية برا وبحرا وجوا لمدة 3 أيام”.

وأضاف أن جماعته تجدد استعدادها التام للإفراج عن “أسرى التحالف كافة بمن فيهم شقيق الرئيس عبد ربه منصور هادي وأسرى المليشيات المحلية ومن الجنسيات الأخرى مقابل الإفراج الكامل عن جميع أسرانا”.

وأوضح أن الجماعة على استعداد لتحويل هذا الإعلان لالتزام نهائي ودائم إذا التزمت السعودية بإنهاء الحصار ووقف غاراتها على اليمن بشكل نهائي ودائم.

واليوم السبت، أكّد مسؤول سعودي رفيع المستوى أن جماعة الحوثي اليمنية قدّمت مبادرة لوقف إطلاق النار، تتضمن هدنة وفتح مطار صنعاء ومرفأ الحديدة.

وحول موقف الرياض من المبادرة، قال المسؤول “ننتظر إعلانها رسميا لأنهم (الحوثيون) يغيرون كلامهم باستمرار”.

وتقود سلطنة عُمان الوساطة بين السعودية والحوثيين، حسب المسؤول السعودي ودبلوماسيين.

الجزيرة نت