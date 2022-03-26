مزارعون يحذِّرون من خسائر لمحصول القطن ويطالبون بفتح طريق الصادر





طالب مزارعون بمشروع حلفا الجديدة، بفتح طريق شريان الشمال للتصدير، وأكدوا أن محصول القطن يتعرّض لمخاطر لعدم وجود سوق.

وقال المزارع حمدان عبد الله، إنهم لم يجدوا أي إهتمام من وزارة الزراعة ولا المالية رغم الوعود المتكررة.

ومن جانبه، أكد المزارع فضل آدم، أن إنتاج محصول القطن لهذا العام وفير، لكنهم لا يجدون سوقاً وسط حالة ركود عامة، وقال “طالبنا الحكومة بشراء القطن بسعر مشجع وتصديره عبرها لكنها تركته لتجار حدّدوا أسعاراً دون تكلفة الإنتاج نفسها”.

وطالب بفتح طريق شريان الشمال حتى ترتفع الأسعار وتحقق أرباحاً للمزارعين، وقال إن توقف الصادر أثر عليهم، “وإذا لم تحل المشكلة نتوقع أن يؤدي ذلك لخسائر ومطالبات”.

وأضاف فضل “على الحكومة دعم الإنتاج والمزارع وحل المشكلات التي تواجهنا بدل المطالبة بالرسوم والجبايات في وقت لا يوجد فيه عائد ولا بيع بسعر معقول”.

صحيفة الصيحة