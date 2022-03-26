وكالات سفر وسياحة في السودان يؤكدون على أن أسعار تذاكر الطيران تضاعفت بنسبة 100% لعدد من الوجهات الخارجية





وكالات السفر تشن هجوما حادا على شركات الطيران وتدمغها بالجشع

شنت وكالات سفر وسياحة بالسودان هجوما حادا على شركات الطيران الوطنية والأجنبية، واتهتمتها بالشجع

بسبب الزيادة الكبيرة التي طرأت على أسعار تذاكر السفر.

وشهدت تذاكر السفر الجوي بالسودان إرتفاع كبير عقب إنخفاض قيمة الجنيه السودان، ورغم أن شركات طيران أعلنت عن أن الزيادة لاتتجاوز ٣٠٪ إلا أن أصحاب وكالات سفر وسياحة يؤكدون على أن أسعار التذاكر تضاعفت بنسبة ١٠٠٪ لعدد من الوجهات الخارجية، ووصفوا الزيادة بالمبالغ فيها وغير المسبوقة، واتهموا الشركات بالشجع وعدم مراعاة واقع المواطن السوداني، وأكدوا مناهضتهم الزيادات، وتوعدوا بالمقاطعة الشاملة لشركات الطيران .

وفي هذا الصدد أكد “جودة محمد أحمد محمد” مدير وكالة سفر وسياحة وممثل لجنة وكالات السفر أن الزيادة في أسعار التذاكر تعد كبيرة ودفعت المواطن للشك في وكالات السفر وفقدانه الثقة ناحيتها، منوهاً إلى ان المسافرين يعتقدون بأن الأسعار حددها أصحاب الوكالات الذين يتهمونهم بالشجع رغم ان هذا الأمر غير صحيح.

كاشفا عن تنظيمهم وقفات احتجاجية أمام مواقع الجهات المختصة ومقار شركات الطيران، التي أشار إلى إمكانية مقاطعها اذا لم تتراجع عن الزيادات الكبيرة و مراجعة الأسعار وتنفيذ جميع مطالبهم، موضحاً أن عدد من الوكالات توقفت عن العمل .

ورأي جوده محمد أحمد إلى أن الجهات المختصة ممثلة في إتحاد وكالات السفر والسياحة بالسودان عليها أن تؤدي واجبها بشكل كامل لإيجاد حل لهذه الإشكاليات ووضع حدود لهذا الجشع، والرقابة الكاملة، وقال انه يجب عليها اولآ ابجلوس مع شركات الطيران لاختصاصها ومسؤوليتها عن المسافر والوكالات، وأشار إلى أنهم قرروا في حال عدم إستجابة شركات الطيران لمطالب تخفيض أسعار التذاكر خلال ثلاثة أيام سيتم الإعلان عن مقاطعتها بشكل كبير.

الخرطوم:طيران بلدنا