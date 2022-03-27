المركزي يعلن التدخل في سوق النقد الأجنبي بما يضمن إزالة الاختلالات والتغيرات





أصدر بنك السودان المركزي بياناً توضيحياً حول رؤية الدولة لإصلاح الاختلالات الهيكلية للاقتصاد السوداني.

وقال المركزي في بيان صحفي، أمس الأول، إنه في إطار تنفيذ رؤية الدولة لإصلاح الاختلالات الهيكلية للاقتصاد والتي تبدت ملامحها وأعراضها في ارتفاع معدلات التضخم و تعدد أسعار الصرف والتدهور المستمر في سعر صرف العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية، وأكد المركزي أنه ظل يعكف على مراجعة و إحكام السياسات النقدية و سياسات النقد الأجنبي بالقدر الذي يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتابع.. في هذا الصدد فقد تم إصدار عدد من المنشورات التي شملت تغيير منهجية إدارة سعر الصرف و عمليات الصادر و الاستيراد و تصدير الذهب، كما أوضح أنه تم إعداد خطة عاجلة للحد من الإفراط النقدي تهدف إلى خفض التضخم واستقرار سعر الصرف، وقال إن المرونة التي انتهجها بنك السودان المركزي في إطار إدارة سياسة النقد الأجنبي منذ فبراير2021م، بالإضافة إلى مصادر أخرى قد مكنته من بناء احتياطيات خارجية مقدرة و متنوعة، وأشار المركزي إلى أنه سيقوم اعتباراً من تاريخه بالتدخل في سوق النقد الأجنبي بما يضمن إزالة الاختلالات والتغيرات غير المرغوب فيها وإعادة الاستقرار إليه.

صحيفة اليوم التالي