“السوباط” يُوضِّح علاقة تركي آل الشيخ بنادي الهلال





شدّد رئيس لجنة تطبيع نادي الهلال هشام السوباط، على حرص لجنته على العلاقة مع المستشار تركي آل الشيخ.

جاء ذلك خلال تصريحاتٍ أوردها الموقع الرسمي للنادي.

وقال السوباط، إنّ تركي آل الشيخ، تربطه علاقة وثيقة بالشعب السوداني عامة، وبالهلال خاصةً.

وأضاف “نثمّن أياديه البيضاء في عديد الملفات ليس بعيدًا عنها ملف الإضاءة”.

وأشار السوباط إلى أنّ علاقة تركي آل الشيخ، أكبر من أنّ يتم وضعها في إطار الفوائد المادية فقط.

وأردف “تركي آل الشيخ رجل يتمتّع بأفكار طموحة وقدرة على التخطيط السليم للمشاريع الاستراتيجية والمستقبلية وستكون هناك تفاهمات عديدة بيننا في هذا الإطار”.

صحيفة الصيحة