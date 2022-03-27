ترامب يهاجم حزب لا يريد أن يعترف أن النساء والرجال مختلفين





قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إن الحزب الذي لا يريد الاعتراف بأن الرجال والنساء مختلفون بيولوجيا، يجب إبعاده عن السلطة، في إشارة منه لحزب الرئيس الحالي جو بايدن.وتابع ترامب، خلال ظهوره في تجمع حاشد بولاية جورجيا: “الحزب الذي لا يريد الاعتراف بذلك في تحدٍ لكل العلوم على مر التاريخ البشري هو حزب لا ينبغي أن يكون قريبا من مقاليد السلطة في الولايات المتحدة”.

وكان ترامب قد أكد في وقت سابق أن “غزو أوكرانيا ما كان ليحدث قط، لو كان هو في البيت الأبيض، وليس بايدن”، مشيرّا إلى أن “الديمقراطيين، سيئون في أمور الاقتصاد، وسيئون في قضية التضخم، وشأن أوكرانيا، وهذا ما كان يجب أن يحدث”.

مزمز