قدم.. شراكة قطرية مع “فيفا” لدعم مونديال 2022





وقع الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، الأحد، اتفاقية ومذكرة تفاهم مع مؤسسة قطر والجيل المبهر (برنامج الإرث الإنساني والاجتماعي في اللجنة العليا للمشاريع والإرث)، وذلك على هامش منتدى الدوحة.

ويهدف هذا التعاون المشترك إلى تقديم مجموعة من مبادرات خاصة بكرة القدم، وتمكين الشباب وأفراد المجتمع القطري، ليمتد تأثيرهما إلى ما بعد كأس العالم 2022.

وحضر التوقيع كل من الشيخة هند بنت حمد آل ثاني، نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر والرئيس التنفيذي للمؤسسة، وجياني إنفانتينو رئيس فيفا”، وحسن الذوادي الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث.

وبموجب الاتفاقية والمذكرة، سيتعاون كل من “فيفا” ومؤسسة قطر والجيل المبهر، على تقديم مجموعة من مبادرات خاصة بكرة القدم تهدف إلى تمكين الشباب وأفراد المجتمع القطري، ليمتد تأثيرها إلى ما بعد كأس العالم FIFA قطر 2022.

وجاء في بيان صادر عن مؤسسة قطر: “ستعمل هذه الجهات الثلاث على إطلاق برنامج كرة القدم للمدارس F4S في قطر، وهي مبادرة يديرها الاتحاد الدولي لكرة القدم بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو، وتهدف للمساهمة في تعليم حوالي 700 مليون طفل على مستوى العالم، وتزويدهم بالدعم والتمكين اللازم لتحقيق الازدهار.

كما ستسمح مذكرة التعاون بين “فيفا” والجيل المبهر لكلا الطرفين ببذل مجهود مشترك للعمل على تحسين كرة القدم مبادرات التنمية بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وتطوير مبادرات التعليم الرياضي.

وتضمن البيان تصريح للشيخة هند بنت حمد آل ثاني، قالت فيه: “عبر الاتفاقية نسهم في تكريس أهمية كرة القدم لبلوغ الأهداف المنشودة للتنمية المستدامة من خلال تكامل منظومة التعليم والصحة، والتقدم الاجتماعي بما يمتد أثره على مجتمعنا إلى ما هو أبعد من كأس العالم 2022”.

وفي حديثه بعد حفل التوقيع، تحدث جياني إنفانتينو قائلا: “نتطلع إلى العمل سويا خلال الأشهر والسنوات القادمة عبر عدة مشاريع مشتركة، وخصوصا من أجل تقديم برامج كرة القدم الخاصة بالمدارس في دولة قطر”.

يذكر أن قطر تستعد لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم ابتداء من 21 من نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، في حدث رياضي كبير يقام لأول مرة في المنطقة العربية والشرق الأوسط، والثانية في قارة آسيا، بعد مونديال كوريا الجنوبية واليابان الذي أقيم في 2002.​​​​​​

العربية نت