تحذير من الأمن السيبراني بشأن ثغرات في متصفح جوجل كروم





أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم، تحذيراً أمنياً عالي الخطورة بخصوص ثغرات في جوجل كروم، حيث أطلق تحديثًا لمعالجة عددٍ من الثغرات في متصفح لأنظمة Windows, Mac, Linux.

وأوصى المركز بتحديث المتصفح إلى نسخة 99.0.4844.84، حيث أصدرت Google توضيحاً للتحديث اللازمة عبر الرابط أدناه:هنا وحول طريقة التحديث:افتح Chrome في أعلى يسار الشاشة انقر على المزيد، مساعدة ومعلومات عن Google Chrome، ورقم الإصدار الحالي هو مجموعة الأرقام أسفل كلمة “Google Chrome” سيبحث Chrome عن التحديثات وسيقوم بالتحديث التلقائي، أنقر على إعادة التشغيل.

مزمز