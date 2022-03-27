(المستهلك) تنصح بإنشاء مصانع لـ(الكِسرة)





دعا رئيس الجمعية السودانية لحماية المستهلك نصر الدين شلقامي، إلى وضع بدائل للخبز لتفادي ارتفاع أسعار القمح عالمياً ومحلياً بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا أكبر بلدين ينتجان القمح في العالم.

وقال شلقامي، إن القمح سلعة استراتيجية لكن يمكن خفض الاستهلاك بوضع بدائل وتشجيع بناء مصانع كبيرة لخبز الذرة تعرف شعبياً بـ(الكسرة). وأضاف: (مصانع الكسرة موجودة في غالبية الدول، والسودان ينتج محصول الذرة بنسبة جيدة).

وأوضح شلقامي بحسب (الترا سودان)، أن الجمعية السودانية لحماية المستهلك تعتزم إطلاق مناشدة لمجلس السيادة الانتقالي لبحث ملف الغذاء مع الأزمة المرتقبة بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا. وأشار إلى أن مصر أوقفت تصدير بعض السلع الغذائية أبرزها الدقيق والعدس والسودان سيتأثر بهذا الإجراء.

صحيفة الصيحة