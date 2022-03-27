رونالدو خسر أكثر من 5 ملايين يورو بسبب مانشستر يونايتد





يواجه مانشستر يونايتد الإنجليزي خطر الخروج من الموسم الخامس على التوالي دون الفوز بأي بطولة، وهو ما سيؤثر على مقدار ما يجنيه نجم الفريق البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ولن يحصل رونالدو على أكثر من 5 ملايين يورو من المكافآت المنصوص على دفعها في عقده لتعويض الفارق بين ما كان يتقاضاه في إيطاليا وإنجلترا، بسبب عدم التتويج بأي لقب.

ووفقًا لصحيفة “ذا صن” فإن هناك العديد من البنود التي لم يستطع مانشستر يونايتد تحقيقها وستؤثر على مكافآت رونالدو، فعلى سبيل المثال كان الوصول لنهائي دوري الأبطال يمثل له 3 ملايين يورو.

ويعادل الفوز بالدوري الإنجليزي، وهو شيء لم يحدث في مانشستر يونايتد منذ ما يقارب عقدا من الزمان، في عقد رونالدو 2 مليون آخرين.

ويحتوي عقد البرتغالي على مكافأة إذا أنهى فريقه سباق الدوري في المراكز الأربعة الأولى، ويحتل يونايتد المركز السادس حاليًا متأخرًا بفارق 4 نقاط ولعب مباراة أكثر من الرابع أرسنال.

ومن المرجح أن يحصد رونالدو مكافأة “هداف الفريق” إذ يتقدم بفارق 9 أهداف بجميع المسابقات عن أقرب ملاحقيه مواطنه برونو فيرنانديز.

ولا يعيش رونالدو أفضل مواسمه مع عدوته إلى ناديه مانشستر يونايتد الصيف الماضي، وتميل التقارير الصحفية إلى حصوله على نصف ما كان يتقاضاه مع يوفنتوس الإيطالي.

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