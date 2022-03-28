بالفيديو.. مرتضى منصور يطرد سيدة من نادي الزمالك بسبب شعرها “الأحمر” ويطلب من زوجها تطليقها





انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسيدة مصرية تشكو طردها من نادي “الزمالك” وطلب رئيس النادي، مرتضى منصور، من زوجها تطليقها بسبب صبغ شعرها بـ”الأحمر”.

وقالت عضو نادي الزمالك في الفيديو: إن “مرتضى منصور منعها من الدخول لمقر النادي بسبب صبغة شعرها باللون الأحمر، وطلب من زوجي أن يطلقني أو أن يغير لون شعري”، معتبرة أن “هذا تنمر وعنصرية”.

وناشدت السيدة؛ عددًا من المسؤولين على رأسهم رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، لحمايتها من رئيس نادي الزمالك وإعادة بطاقة العضوية لها ولزوجها بعد سحبهما بواسطة مدير الأمن الذي اتهمته بالـ “بلطجة” والاعتداء عليها وزوجها.

وفي وقت لاحق، انتشرت أنباء تفيد بصدور قرار من مرتضى منصور، يمنع دخول بعض الفئات الأخرى إلى مقر النادي، وهو ما نفاه المستشار القانوني للزمالك.

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صحيفة المرصد