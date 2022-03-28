استمرار إضراب اختصاصيي المختبرات الطبية بالقضارف





أكَّدت اللجنة المركزية للمختبرات الطبية بولاية القضارف استمرار اضراب اختصاصيي المختبرات الطبية المُعلن منذ الـ9 من فبراير الماضي لحين تحقيق مطالبهم كاملةً. وقال ممثل اللجنة المركزية وعضو الإضراب اختصاصي المختبرات الطبية، محمد حامد، في تصريح لـ(الجريدة) إن اللائحة الموحدة للقطاع الصحي للعام 2022م الصادرة من وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية مجحفة للغاية لمنتسبي المهنة من اختصاصيي المختبرات الطبية ومحضرين المعامل.

ومنحت اللائحة الموحدة للقطاع الصحي للعام 2022 ـ أطلعت عليها الجريدة ـ اختصاصي المختبرات الطبية (20) % من إجمالي الدخل وتحديد سقف، عوضًا عن (35)% دون تحديد سقف العام الماضي.

وأرجع اختصاصي المختبرات الطبية محمد حامد أسباب تقلص النسبة الممنوحة لهم والتي قادتهم للاضراب عن العمل منذ فبراير الماضي إلى أن وزارة الصحة بالولاية درجت على مناقشة اللائحة الموحدة للقطاع الصحي سنويًا مع ادارتها ومن ثمة رفعها لوزارة المالية لاجازتها وهذا لم يحدث هذا العام، حيث تم رفع اللائحة من قبل مستشفى القضارف التعليمي دُون الرجوع لإدارة المعامل للمدير العام بوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية والذي قام بتوقيعها ورفعها لوزارة المالية.

مشيرًا إلى أن لائحة العام 2022 انصفت كافة كوادر القطاع الصحي بالوزارة عدا اختصاصيي المختبرات الطبية الذين يعملون في ظروف بالغة التعقيد وبيئة عمل متردية. وشدد على أن الأزمة التي تواجه اختصاصيي المختبرات الطبية في الولاية تقف خلفها أيادٍ خفية لم تضع مصلحة المواطن الذي يُعاني نصب أعينها.

لافتًا إلى انخراط اللجنة المركزية في اجتماعات مع وزارة المالية وادارة المعامل منذ فبراير الماضي بغية التوصل إلى حلول دون جدوى. ووفقًا لمستند ـ تحصلت عليه (الجريدة) فإن اللجنة المركزية للمختبرات الطبية قد أمهلت مدير عام وزارة الصحة بالولاية (48) ساعة للبت في مطالبهم ويأتي في مقدمتها منح اختصاصيين المستشفيات ومعمل الصحة العامة (50)% من صافي الدخل دون تحديد سقف، ونسبة المحضرين للمستشفيات المركزية ومعمل الصحة العامة 25% من نسبة الاختصاصين الـ50% دون سقف، و55 % لاختصاصيي وتقني المستشفيات الريفية، اضافة لتوحيد المكافآت الشهرية مع الادارات الأخرى وتضمين المعامل في بند وجبات المستشفيات في اللائحة.

الخرطوم: سلمى عبدالعزيز

صحيفة الجريدة