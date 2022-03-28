حريق يلتهم محالج القطن بالجزيرة





تعرضت محالج القطن بالجزيرة، لحريق التهم بالات من القطن المنتج، إثر احتكاك بالمحلج رقم 7.

ووقف محافظ مشروع الجزيرة، د. عمر مرزوق بالحصاحيصا على حجم الأضرار التي لحقت بكميات من البال المنتج جراء الحريق، وما تم إنقاذه من القطن الزهرة.

وعقد المحافظ اجتماعاً مع إدارة المحالج وإدارة الدفاع المدني وجهاز الأمن الاقتصادي، حيث استمع لتقارير حول الحريق وأسبابه.

كما وجه محافظ مشروع الجزيرة بتشكيل لجنة لمراجعة الأضرار التي لحقت بالبال المنتج تضم في عضويتها كل الإدارات ذات الصلة، على أن ترفع تقريرها للمحافظ حال الفراغ من مهامها.

وطلب إعداد تقارير من إدارة المحالج والدفاع المدني وجهاز الأمن الاقتصادي بالمشروع .

إلى جانب الإجراءات الاحترازية مثل وقف الحليج عند نشاط الرياح وضرورة السحب المباشر للبال المنتج والبذرة واهمية التأمين لمنتجات المحال

وتم تشكيل غرفة عمليات مشتركة لمراقبة الموقف بالمحالج والتأمين الوقائي، واتخاذ القرارات في الوقت المناسب .

الحصاحيصا : الفاتح حاج بابكر

صحيفة السوداني