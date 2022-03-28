ألمانيا: الناتو وبايدن لا يهدفان لتغيير النظام في روسيا





أعلن المستشار الألماني، أولاف شولتز، الإثنين، أنه لا حلف الناتو ولا الرئيس الأمريكي جو بايدن يهدفان لتغيير النظام في روسيا.

وكان بايدن قال خلال كلمة له في بولندا إن بوتين “لا يمكن أن يبقى في السلطة”، قبل أن يسارع البيت الأبيض والمسؤولون الأمريكيون في التوضيح أن بايدن لم يكن يدعو إلى الإطاحة ببوتين.

وفي معرض رده على سؤال خلال ظهوره على تلفزيون ARD الألماني، فيما إذا كان عزل بوتين هو فعلا الهدف الحقيقي، أجاب المستشار الألماني بأن “هذا ليس هدف الناتو ولا حتى الرئيس الأمريكي”.

وأضاف شولتز: “كلانا متفق تمامًا على أن تغيير النظام ليس هدفًا من أهداف سياستنا”.

ولدى سؤاله عما إذا كان بايدن قد ارتكب خطأ فادحًا بتصريحه، أجاب شولتز: “لا، قال ما قاله؛ ووزير الخارجية أنتوني بلينكن أوضح أن بايدن لا يتحدث عن تغيير النظام”.

والسبت، في خطاب أثناء اختتام زيارته إلى بولندا، قال بايدن عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: “بحق الله، لا يمكن لهذا الرجل أن يبقى في السلطة”.

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية “مشددة” على موسكو.

وتشترط روسيا لإنهاء العملية تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي “ناتو”، والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف “تدخلا في سيادتها”.

العربية نت