أوكرانيا قد تستأنف صادرات القمح.. في هذا الموعد!





قد تخفف أوكرانيا القيود المفروضة على تصدير القمح في أقرب وقت من الشهر المقبل، بمجرد أن تثق في أن الموسم الزراعي لفصل الربيع يسير بشكل جيد على الرغم من الغزو الروسي، وفقاً لما ذكره المسؤول عن التجارة في البلاد، والذي أضاف أن القدرة التصديرية لا تزال متوترة مع إغلاق بعض الموانئ البحرية فعلياً بسبب القتال.

ومن المرجح أن يناقش مجلس الوزراء ما إذا كان بإمكانه إزالة التراخيص المطلوبة من المصدرين لبيع القمح في الخارج في أبريل، بعد أن يقدر العوائد المحتملة بعد الزراعة والتأكد من أن محصول هذا العام سيكون كافياً لتوفير الأمن الغذائي، بحسب ما قاله نائب وزير الاقتصاد، تاراس كاتشكا، لوكالة “بلومبرغ”، واطلعت عليه “العربية.نت”.

العربية نت