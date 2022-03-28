العقارية السعودية تتحول للربحية بـ54.9 مليون ريال في 2021





تحولت الشركة العقارية السعودية إلى تحقيق صافي أرباح نحو 54.9 مليون ريال في 2021، بعد الزكاة والضريبة، مقابل صافي خسائر نحو 140.7 مليون ريال في 2020.

وقالت العقارية السعودية في بيان على “تداول السعودية”، اليوم الاثنين، إن التحول إلى الربحية يعود إلى 4 عوامل هي ارتفاع إيرادات التأجير، وارتفاع إيرادات بيع الأراضي، وتحسن الأداء وتوسع النشاط للشركات التابعة، بالإضافة إلى تحصيل مبلغ 50 مليون مستحق من شركة لمتليس وتم عكس المخصص بنفس المبلغ.

العربية نت